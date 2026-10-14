Quanta Services Aktie

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WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029

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Frühe Anlage 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Quanta Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Quanta Services-Aktien gewesen.

Am 14.10.2023 wurde die Quanta Services-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Quanta Services-Aktie 173,53 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,627 Quanta Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Quanta Services-Papiers auf 688,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 698,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 296,98 Prozent zugenommen.

Am Markt war Quanta Services jüngst 103,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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