Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Hochrechnung
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Quanta Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Quanta Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 118,61 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 84,310 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54 180,09 USD, da sich der Wert einer Quanta Services-Aktie am 22.09.2026 auf 642,63 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 441,80 Prozent erhöht.
Quanta Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 96,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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