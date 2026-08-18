Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Rentables Quest Diagnostics-Investment? 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Quest Diagnostics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Quest Diagnostics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Quest Diagnostics-Papier an diesem Tag 85,18 USD wert. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 117,398 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 27 649,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 235,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +176,50 Prozent.

Insgesamt war Quest Diagnostics zuletzt 25,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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