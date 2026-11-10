Quest Diagnostics Aktie

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WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Lohnende Quest Diagnostics-Investition? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quest Diagnostics-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Quest Diagnostics-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81,51 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,684 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (259,67 USD), wäre das Investment nun 31 857,44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 218,57 Prozent zugenommen.

Quest Diagnostics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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