Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|Profitable Quest Diagnostics-Anlage?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Quest Diagnostics-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Quest Diagnostics-Anteile bei 158,00 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hat, hat nun 63,291 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 15 008,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,09 Prozent angezogen.
Am Markt war Quest Diagnostics jüngst 26,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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