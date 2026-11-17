Bei einem frühen Investment in Quest Diagnostics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.11.2025 wurde das Quest Diagnostics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 186,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Quest Diagnostics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,537 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 140,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262,21 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,83 Prozent angewachsen.

Alle Quest Diagnostics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at