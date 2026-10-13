Quest Diagnostics Aktie

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WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Lohnende Quest Diagnostics-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Quest Diagnostics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2016 wurde die Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,32 USD. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,002 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 792,01 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 12.10.2026 auf 232,63 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 179,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 25,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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