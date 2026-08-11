Quest Diagnostics Aktie

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WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Quest Diagnostics-Investment im Blick 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quest Diagnostics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Quest Diagnostics-Investment verdienen können.

Am 11.08.2021 wurde das Quest Diagnostics-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Quest Diagnostics-Anteile an diesem Tag 148,55 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Quest Diagnostics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,732 Quest Diagnostics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 599,66 USD, da sich der Wert einer Quest Diagnostics-Aktie am 10.08.2026 auf 237,63 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,97 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Quest Diagnostics eine Börsenbewertung in Höhe von 26,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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