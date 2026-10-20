Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|Quest Diagnostics-Investment im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quest Diagnostics von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 190,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,518 Quest Diagnostics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 12 337,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 234,91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,37 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Quest Diagnostics eine Börsenbewertung in Höhe von 25,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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