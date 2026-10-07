S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ralph Lauren A-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ralph Lauren A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Ralph Lauren A-Aktie bei 103,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,971 Ralph Lauren A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ralph Lauren A-Aktie auf 368,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 357,90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 257,90 Prozent vermehrt.

Ralph Lauren A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at