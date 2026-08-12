S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Ralph Lauren A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 108,19 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hat, hat nun 9,243 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 11.08.2026 3 676,13 USD wert, da der Schlussstand 397,72 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 267,61 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 24,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at