Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Langfristige Performance
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 108,19 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hat, hat nun 9,243 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 11.08.2026 3 676,13 USD wert, da der Schlussstand 397,72 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 267,61 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 24,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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