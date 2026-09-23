Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Ralph Lauren A-Anlage im Blick
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Ralph Lauren A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 112,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ralph Lauren A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,917 Ralph Lauren A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 085,96 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Papiers am 22.09.2026 auf 346,06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 208,60 Prozent erhöht.
Ralph Lauren A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ralph Lauren Corp (A)
Analysen zu Ralph Lauren Corp (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ralph Lauren Corp (A)
|295,10
|-0,94%