S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Ralph Lauren A-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Ralph Lauren A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 112,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ralph Lauren A-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,917 Ralph Lauren A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 085,96 USD, da sich der Wert eines Ralph Lauren A-Papiers am 22.09.2026 auf 346,06 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 208,60 Prozent erhöht.

Ralph Lauren A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at