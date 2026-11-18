Das wäre der Verdienst eines frühen Ralph Lauren A-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Ralph Lauren A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ralph Lauren A-Anteile 121,75 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,821 Ralph Lauren A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 310,59 USD, da sich der Wert einer Ralph Lauren A-Aktie am 17.11.2026 auf 378,14 USD belief. Mit einer Performance von +210,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 23,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at