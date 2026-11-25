Ralph Lauren a Aktie
WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010
|Lukrativer Ralph Lauren A-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 121,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,227 Ralph Lauren A-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (397,39 USD), wäre das Investment nun 3 269,35 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 226,94 Prozent gleich.
Alle Ralph Lauren A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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