Anleger, die vor Jahren in Ralph Lauren A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Ralph Lauren A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 121,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,227 Ralph Lauren A-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (397,39 USD), wäre das Investment nun 3 269,35 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 226,94 Prozent gleich.

Alle Ralph Lauren A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at