S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raymond James Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Raymond James Financial-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Raymond James Financial-Anteile betrug an diesem Tag 164,92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,606 Raymond James Financial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,59 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Anteils am 10.08.2026 auf 179,09 USD belief. Mit einer Performance von +8,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Raymond James Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at