S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Raymond James Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Raymond James Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Raymond James Financial-Anteile bei 105,10 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investierten, hätten nun 9,515 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 1 707,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179,48 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 707,71 USD, was einer positiven Performance von 70,77 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial bezifferte sich zuletzt auf 34,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at