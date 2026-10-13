Raymond James Financial Aktie

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WKN: 875072 / ISIN: US7547301090

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Profitable Raymond James Financial-Investition? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Raymond James Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Raymond James Financial-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Raymond James Financial-Aktie an diesem Tag bei 98,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raymond James Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,010 Raymond James Financial-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Raymond James Financial-Anteile wären am 12.10.2026 160,27 USD wert, da der Schlussstand 158,65 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,27 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Raymond James Financial belief sich zuletzt auf 30,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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