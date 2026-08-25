S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Raymond James Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Raymond James Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 93,44 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hat, hat nun 107,021 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 176,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 908,39 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,08 Prozent zugenommen.

Raymond James Financial war somit zuletzt am Markt 33,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at