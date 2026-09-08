Raymond James Financial Aktie

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WKN: 875072 / ISIN: US7547301090

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Raymond James Financial-Investition im Blick 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Raymond James Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Raymond James Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 165,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,032 Raymond James Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Raymond James Financial-Papiers auf 178,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,53 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 7,55 Prozent.

Raymond James Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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