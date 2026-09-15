Raymond James Financial Aktie

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WKN: 875072 / ISIN: US7547301090

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Raymond James Financial-Investition 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Raymond James Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Raymond James Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 107,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,876 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 863,29 USD, da sich der Wert einer Raymond James Financial-Aktie am 14.09.2026 auf 170,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,63 Prozent angewachsen.

Raymond James Financial war somit zuletzt am Markt 33,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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