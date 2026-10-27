Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
|Langfristige Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raymond James Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Raymond James Financial-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Raymond James Financial-Anteile bei 41,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 242,092 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 267,43 USD, da sich der Wert eines Raymond James Financial-Anteils am 26.10.2026 auf 158,07 USD belief. Mit einer Performance von +282,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Raymond James Financial einen Börsenwert von 30,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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