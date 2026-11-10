Raymond James Financial Aktie
WKN: 875072 / ISIN: US7547301090
|Frühes Investment
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raymond James Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Raymond James Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 100,50 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,950 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Raymond James Financial-Aktie auf 167,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 669,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,97 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Raymond James Financial eine Marktkapitalisierung von 31,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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