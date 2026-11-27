Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 79,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,834 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Anteile wären am 25.11.2026 24 687,30 USD wert, da der Schlussstand 196,19 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 146,87 Prozent zugenommen.

Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 264,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at