Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Lukrativer Raytheon Technologies-Einstieg?
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 79,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 125,834 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Anteile wären am 25.11.2026 24 687,30 USD wert, da der Schlussstand 196,19 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 146,87 Prozent zugenommen.
Raytheon Technologies war somit zuletzt am Markt 264,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raytheon Technologies Corp
Analysen zu Raytheon Technologies Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raytheon Technologies Corp
|180,50
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.