Anleger, die vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 172,73 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 5,789 Raytheon Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 193,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 119,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,99 Prozent.

Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich jüngst auf 266,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at