Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Performance unter der Lupe
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 172,73 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 5,789 Raytheon Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 193,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 119,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,99 Prozent.
Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich jüngst auf 266,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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