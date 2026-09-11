Raytheon Technologies Aktie

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WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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Rentables Raytheon Technologies-Investment? 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Raytheon Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Raytheon Technologies-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 83,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,205 Raytheon Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Papiere wären am 10.09.2026 238,70 USD wert, da der Schlussstand 198,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,70 Prozent erhöht.

Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 266,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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