Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Raytheon Technologies-Investment im Blick
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Raytheon Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58,11 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Raytheon Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,209 Raytheon Technologies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 330,61 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 17.09.2026 auf 193,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 233,06 Prozent angezogen.
Raytheon Technologies wurde am Markt mit 264,75 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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