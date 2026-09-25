Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
|Lukratives Raytheon Technologies-Investment?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raytheon Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag 160,51 USD wert. Bei einem Raytheon Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,301 Raytheon Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 188,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 750,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,51 Prozent vermehrt.
Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 259,34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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