S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raytheon Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag 160,51 USD wert. Bei einem Raytheon Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,301 Raytheon Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 188,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 750,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,51 Prozent vermehrt.

Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 259,34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at