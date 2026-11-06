S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raytheon Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Raytheon Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 91,18 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Raytheon Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,673 Raytheon Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Raytheon Technologies-Papiers auf 191,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 044,09 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,44 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Raytheon Technologies eine Marktkapitalisierung von 267,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at