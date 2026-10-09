S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Raytheon Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Raytheon Technologies-Aktie bei 90,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,035 Raytheon Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 033,99 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Papiers am 08.10.2026 auf 184,32 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 103,40 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Raytheon Technologies einen Börsenwert von 242,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at