S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Realty-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Realty-Anteile bei 55,00 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Realty-Aktie investiert hat, hat nun 1,818 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,51 USD, da sich der Wert eines Realty-Papiers am 30.10.2026 auf 56,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,51 Prozent.

Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 53,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at