Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Realty-Investmentbeispiel
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.08.2025 wurde das Realty-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,48 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Realty-Aktie investiert hat, hat nun 17,100 Anteile im Depot. Die gehaltenen Realty-Aktien wären am 14.08.2026 1 072,85 USD wert, da der Schlussstand 62,74 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,28 Prozent angezogen.
Alle Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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