S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Realty-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 07.09.2016 wurde die Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Realty-Papier an diesem Tag bei 65,94 USD. Bei einem Realty-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,166 Realty-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 928,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,25 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,11 Prozent verringert.

Alle Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at