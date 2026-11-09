S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Realty eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Realty-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,584 Realty-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 59,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 038,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,82 Prozent gesteigert.

Der Realty-Wert an der Börse wurde auf 56,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at