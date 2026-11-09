Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Realty-Performance im Blick
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Realty-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,87 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,584 Realty-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 59,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 038,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,82 Prozent gesteigert.
Der Realty-Wert an der Börse wurde auf 56,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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