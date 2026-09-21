S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Realty-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Realty-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,06 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Realty-Aktie investiert, befänden sich nun 1,921 Realty-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Realty-Aktie auf 56,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,84 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,84 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 53,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at