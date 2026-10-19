S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Realty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 19.10.2023 wurden Realty-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Realty-Papiers betrug an diesem Tag 49,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,235 Realty-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 134,76 USD, da sich der Wert eines Realty-Anteils am 16.10.2026 auf 56,08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,48 Prozent vermehrt.

Der Realty-Wert an der Börse wurde auf 53,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at