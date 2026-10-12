Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Realty-Investition im Blick
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Realty-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Realty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,716 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 93,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,00 Prozent eingebüßt.
Alle Realty-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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