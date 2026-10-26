Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|Profitable Realty-Anlage?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Realty-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 71,86 USD. Bei einem Realty-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,156 Realty-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 7 916,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,89 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,83 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 53,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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