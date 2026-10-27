Reddit Aktie

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WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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Rentabler Reddit-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Reddit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Reddit-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Reddit-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 219,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,612 Reddit-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (138,45 USD), wäre die Investition nun 6 315,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,85 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Reddit zuletzt 26,60 Mrd. USD wert. Das Reddit-Papier wurde am 21.03.2024 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Reddit-Aktie lag damals bei 47,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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