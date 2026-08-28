Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Performance im Blick
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Regency Centers-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Regency Centers-Aktie 68,03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,699 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 109,22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,92 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Regency Centers einen Börsenwert von 13,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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