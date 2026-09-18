S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regency Centers-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Regency Centers-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,45 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investierten, hätten nun 16,013 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 1 170,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,09 Prozent.

Der Börsenwert von Regency Centers belief sich jüngst auf 13,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at