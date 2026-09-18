Regency Centers Aktie
WKN: 888499 / ISIN: US7588491032
|Frühe Investition
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Regency Centers-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,45 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Regency Centers-Aktie investierten, hätten nun 16,013 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 1 170,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,12 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,09 Prozent.
Der Börsenwert von Regency Centers belief sich jüngst auf 13,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Regency Centers Corp.
Analysen zu Regency Centers Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Regency Centers Corp.
|63,00
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.