S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Regency Centers von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Regency Centers-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Regency Centers-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Regency Centers-Aktie an diesem Tag 72,24 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Regency Centers-Aktie investierten, hätten nun 1,384 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 104,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,25 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Regency Centers betrug jüngst 13,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at