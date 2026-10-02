Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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Regency Centers-Performance 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Regency Centers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regency Centers-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Regency Centers-Aktie Investoren gebracht.

Regency Centers-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Regency Centers-Anteile 77,49 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Regency Centers-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,290 Regency Centers-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 71,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,34 Prozent abgenommen.

Regency Centers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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