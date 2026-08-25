Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Rentables Regions Financial-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren
Regions Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Anteile betrug an diesem Tag 9,65 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Regions Financial-Aktie investierten, hätten nun 10,363 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 317,41 USD, da sich der Wert einer Regions Financial-Aktie am 24.08.2026 auf 30,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 217,41 Prozent vermehrt.
Der Regions Financial-Wert an der Börse wurde auf 25,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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