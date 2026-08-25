Regions Financial Aktie

Regions Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Regions Financial-Investment? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Regions Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Regions Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Anteile betrug an diesem Tag 9,65 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Regions Financial-Aktie investierten, hätten nun 10,363 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 317,41 USD, da sich der Wert einer Regions Financial-Aktie am 24.08.2026 auf 30,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 217,41 Prozent vermehrt.

Der Regions Financial-Wert an der Börse wurde auf 25,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Regions Financial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Regions Financial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Regions Financial Corp. 26,01 -1,63% Regions Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen