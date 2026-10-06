S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regions Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Regions Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Regions Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Regions Financial-Aktie bei 16,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regions Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,053 Regions Financial-Anteilen. Die gehaltenen Regions Financial-Anteile wären am 05.10.2026 163,86 USD wert, da der Schlussstand 27,07 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +63,86 Prozent.

Regions Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at