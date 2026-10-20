Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Performance im Blick
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 20.10.2016 wurden Regions Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Regions Financial-Anteile bei 10,61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Regions Financial-Aktie investierten, hätten nun 942,507 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 27,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 636,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,36 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Regions Financial einen Börsenwert von 23,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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