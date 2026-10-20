Regions Financial Aktie

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WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

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Performance im Blick 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Regions Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 20.10.2016 wurden Regions Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Regions Financial-Anteile bei 10,61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Regions Financial-Aktie investierten, hätten nun 942,507 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 27,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 636,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,36 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Regions Financial einen Börsenwert von 23,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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