Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Frühe Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 17.11.2016 wurde die Regions Financial-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Regions Financial-Anteile bei 13,17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,593 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 217,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,60 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 217,16 USD, was einer positiven Performance von 117,16 Prozent entspricht.
Regions Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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