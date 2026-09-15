Regions Financial Aktie

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WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

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Regions Financial-Investition 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Regions Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Regions Financial-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,80 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,051 Regions Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 30,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,67 USD wert. Damit wäre die Investition um 51,67 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Regions Financial belief sich jüngst auf 25,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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