Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
|Langfristige Performance
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Regions Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Regions Financial-Anteile an diesem Tag bei 24,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Regions Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,241 Regions Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 1 096,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,25 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 096,58 USD, was einer positiven Performance von 9,66 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Regions Financial bezifferte sich zuletzt auf 22,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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