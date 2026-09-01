Regions Financial Aktie

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WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

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Performance unter der Lupe 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regions Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Regions Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Regions Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Regions Financial-Aktie an diesem Tag 27,39 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Regions Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,510 Regions Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Regions Financial-Aktie auf 29,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 090,91 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 090,91 USD, was einer positiven Performance von 9,09 Prozent entspricht.

Alle Regions Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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