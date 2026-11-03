Regions Financial Aktie

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WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

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Rentables Regions Financial-Investment? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Regions Financial gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Regions Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Aktie betrug an diesem Tag 15,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63,532 Regions Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (28,97 USD), wäre das Investment nun 1 840,53 USD wert. Mit einer Performance von +84,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Regions Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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